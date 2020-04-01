2020-04-01T16:06:15+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тюмени появилась улица «Сидим дома»

Креативная идея пришла местным студентам
Вадим Бегун
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В Тюмени появилась улица «Сидим дома». Фото - «Студенческая весна | Т ю м е н ь».В Тюмени появилась улица «Сидим дома». Фото - «Студенческая весна | Т ю м е н ь».
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В Тюмени находчивые молодые люди "переименовали" улицы. Новые названия напоминают о важности режима самоизоляции.

«Креатив предложили творческие студенты. В этом году Областной фестиваль «Студенческая весна» перенесли на неопределенный срок. Таким образом, участники решили нестандартно отметить это событие и предложили актуальные названия улиц», – такое сообщение появилось в сообществе «Студенческая весна | Т ю м е н ь» в «ВКонтакте».

В группе представили фотографии табличек, которые «разместили» на тюменских домах. Так, в областном центре «появились» улицы «Сидим дома», «Держитесь» и другие.

Фото - «Студенческая весна | Т ю м е н ь».

Фото - «Студенческая весна | Т ю м е н ь».

Сейчас Студвесна проходит в режиме онлайне. Кстати, принять участие в ней может любой желающий. Для этого вам даже не нужно быть студентом. Просто публикуйте свои творческие номера под хэштегами #студвеснаONLINE #квартирнаявесна. Подробность можно узнать, пройдя по этой ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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