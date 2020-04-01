2020-04-01T15:39:04+03:00
Дом. Семья

Тобольские медики собирают картон ради редких журавлей

Забота о природе – дело каждого из нас, утверждают врачи
Вадим Бегун
Поделиться:
Тобольские медики собирают картон ради редких журавлей. Фото - Дмитрий Уженцев.Тобольские медики собирают картон ради редких журавлей. Фото - Дмитрий Уженцев.
Изменить размер текста:

Врачи Областной больницы №3 Тобольска в буквальном смысле помогают выжить стерхам – редчайшим журавлям, которые гнездятся только на территории России. На сохранение редкого вида птиц направляются деньги, вырученные за вторсырье: в медучреждении реализуется экологический проект «Здоровый человек в здоровой среде».

Медики сдают на вторичную переработку макулатуру: бумагу, картон, изделия из пластика и полиэтилена. За первый месяц экопроекта на переработку было отправлено около четырехсот килограммов вторсырья, а сейчас, спустя полгода, уже полторы тонны.

– Увеличению объема способствует рост количества участников акции. Недавно к ней присоединились работники тобольского центра переливания крови. Сотрудники даже стали приносить пакеты с пластиком и макулатурой из дома – это удобнее, чем везти их в пункт приема, поскольку на территории больницы имеются специальные емкости для сбора вторсырья, – пояснил пресс-секретарь Областной больницы №3 Тобольска Дмитрий Уженцев.

Биологи Окского заповедника, куда перечисляются средства, подчеркнули значимость участия работников тобольской больницы в сохранении природного наследия. С начала 1990-х годов Окский питомник вернул в природу больше сотни выращенных птиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тюмени появилась улица «Сидим дома»
Тобольские медики собирают картон ради редких журавлей
Есенгалий Ибраев: "Реформа Конституции создает условия для развития России"
Тюменцам напомнили номера горячих линий по коронавирусу
На улице Федюнинского в Тюмени «Мицубиси» догнал «Шевроле»: пострадал пассажир
Коронавирус в Тюмени. Новости на 1 апреля 2020 года: тюменцам заблокировали более 300 тысяч льготных транспортных карт
Следователи ищут тюменца, пропавшего с остановки
Тюменские спасатели жгут прошлогоднюю сухую траву
Регистрация браков в Тюмени во время коронавируса: беременным тюменкам можно выходить замуж
В Тобольске хулиганы натравили на женщину рецидивиста
В Тюмени рассылают фейк о прекращении работы сервиса такси
Фитнес на дому: МегаФон открыл тюменцам бесплатный спортивный контент
Жизнь продолжается: в Тюмени в карантин родились 144 малыша, один – в машине
Регистрация браков в Тюмени во время коронавируса: в городе отменены свадьбы до 1 июня
В Тюменской области браконьеры распотрошили тушу беременной лосихи
Тюменка с миллионным долгом спрятала арестованное авто, чтобы его не отобрали
Самоизолированным тюменцам рассказали, как отличить волонтера от мошенника
Жителям Тюменской области напомнили об ограничительных мерах из-за коронавируса
Тюменке грозит наказание за оскорбление автоинспектора
Весенняя уборка Тюмени проводится по плану, несмотря на карантин
Пожилая тюменка перевела мошеннику через банкомат 350 тысяч рублей
Тюменцам предлагают одеться в синее и подсветить окна
Погода на 1 апреля в Тюмени: все еще тепло