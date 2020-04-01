Тобольские медики собирают картон ради редких журавлей

1 Апр 2020 2020-04-01T15:39:04+03:00

Забота о природе – дело каждого из нас, утверждают врачи

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Врачи Областной больницы №3 Тобольска в буквальном смысле помогают выжить стерхам – редчайшим журавлям, которые гнездятся только на территории России. На сохранение редкого вида птиц направляются деньги, вырученные за вторсырье: в медучреждении реализуется экологический проект «Здоровый человек в здоровой среде».

Медики сдают на вторичную переработку макулатуру: бумагу, картон, изделия из пластика и полиэтилена. За первый месяц экопроекта на переработку было отправлено около четырехсот килограммов вторсырья, а сейчас, спустя полгода, уже полторы тонны.

– Увеличению объема способствует рост количества участников акции. Недавно к ней присоединились работники тобольского центра переливания крови. Сотрудники даже стали приносить пакеты с пластиком и макулатурой из дома – это удобнее, чем везти их в пункт приема, поскольку на территории больницы имеются специальные емкости для сбора вторсырья, – пояснил пресс-секретарь Областной больницы №3 Тобольска Дмитрий Уженцев.

Биологи Окского заповедника, куда перечисляются средства, подчеркнули значимость участия работников тобольской больницы в сохранении природного наследия. С начала 1990-х годов Окский питомник вернул в природу больше сотни выращенных птиц.

ИСТОЧНИК KP.RU