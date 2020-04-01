2020-04-01T15:11:09+03:00
Политика

Есенгалий Ибраев: "Реформа Конституции создает условия для развития России"

Сохранение этнокультурного наследия – это основа многонационального государства
Вадим Бегун
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Есенгалий Ибраев: "Реформа Конституции создает условия для развития России". Фото со странички героя в "ВКонтакте".Есенгалий Ибраев: "Реформа Конституции создает условия для развития России". Фото со странички героя в "ВКонтакте".
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Сохранение этнокультурного наследия – основа такого многонационального государства, как Россия, считает председатель национально-культурной автономии казахов Тюменской области Есенгалий Ибраев. Он отметил, что в текст Конституции РФ добавляется важное дополнение о языке и культуре.

– Многообразие религий и культур, традиции взаимного уважения, дружбы и добрососедства являются одним из главных достояний многонациональной России. Культура в Российской Федерации наделяется статусом «уникального наследия ее многонационального народа» и ставится в ряд ключевых ценностей страны. Считаю, что поддержка государства создает максимально комфортные условия для сохранения языков и развития культуры всех народов нашей многонациональной страны. При этом русский язык и культура объединяет жителей страны в единую общность, – сообщил Есенгалий Ибраев.

По его мнению, укрепится и роль гражданского общества, ведь изменения в статью 114 Конституции призваны обеспечить участие НКО в выработке и проведении государственной политики. Это позволит закрепить партнерство общества и государства на самом высоком уровне.

– В целом конституционная реформа создает условия для уверенного развития России на длительную историческую перспективу. Считаю, что общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ должно объединить всех граждан многонациональной России, кто чувствует ответственность за судьбу Отечества, связь с богатым культурным и духовным наследием нашей страны, гордится ее историей и традициями, – резюмировал глава автономии казахов региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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