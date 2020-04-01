На улице Федюнинского в Тюмени «Мицубиси» догнал «Шевроле»: пострадал пассажир

1 Апр 2020 2020-04-01T15:01:10+03:00

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В районе дома № 43 на улице Федюнинского в Тюмени накануне, 31 марта, произошло ДТП. Здесь столкнулись «Мицубиси Лансер» и «Шевроле».

Выяснилось, что 24-летний водитель японской иномарки не выдержал необходимую безопасную дистанцию и въехал в движущийся впереди «Шевроле». 14-летний пассажир последней машины получил легкие повреждения. Обстоятельства ДТП выясняются, однако уже сейчас известно, что водитель «Мицубиси» был трезв.

– Сотрудники продолжают работу по обеспечению безопасности дорожного движения. За минувшие сутки на территории региона они задержали 21 водителя в состоянии алкогольного опьянения. К сожалению, их число не уменьшается, – сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве водителей попросили обращать внимание на соблюдение скоростного режима, безопасной дистанции и призвали к осторожности на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU