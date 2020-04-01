Следователи ищут тюменца, пропавшего с остановки

1 Апр 2020 2020-04-01T14:00:59+03:00

О местонахождении мужчины до сих пор ничего не известно

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Ялуторовские следователи возбудили уголовное дело по факту безвестного исчезновения жителя Тюмени – 33-летнего Дениса Фомичева. Мужчина пропал почти десять месяцев назад.

По данным следствия, 6 июня около 20.30 Фомичев находился на остановке на автодороге Тюмень – Курган, расположенной у села Шорохово Исетского района. После этого о его местонахождении ничего не известно.

– Пропавший славянской внешности, его рост составляет около 180 сантиметров, имеет среднее телосложение. Был одет в джинсы синего цвета, темную куртку и черные кроссовки, – рассказали в Следственном комитете по Тюменской области.

Следователи просят граждан, которые могли видеть в этот день потерпевшего, сообщить об этом в правоохранительные органы по телефонам: 8 (34535) 3-19-81 – Ялуторовский МСО, 8 (34537) 2-14-83 – ОУР ОП (дислокация с. Исетское) МО МВД России «Ялуторовский».

ИСТОЧНИК KP.RU