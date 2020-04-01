2020-04-01T13:57:34+03:00
Общество

Тюменские спасатели жгут прошлогоднюю сухую траву

Подобные мероприятия пройдут до 10 апреля
Вадим Бегун
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Тюменские спасатели жгут прошлогоднюю сухую траву. Фото - ГУ МЧС по Тюменской области.Тюменские спасатели жгут прошлогоднюю сухую траву. Фото - ГУ МЧС по Тюменской области.
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В Тюменской области спасатели сжигают прошлогоднюю сухую траву около дорог и населенных пунктов. Пожароопасный период прошлого года показал необходимость таких мер. Работы закончатся 10 апреля.

Пожарные будут контролировать ход проведения выжигания сухой травянистой растительности и прошлогодних порубочных остатков. Информация о местах отжига в ежедневном режиме будет размещаться на сайте ГУ в разделе «Главная/Деятельность/Полезная информация/Пожароопасный период».

– Выжигания сухой травянистой растительности разрешается производить в безветренную погоду при условии, что участок располагается на расстоянии не ближе 50 метров от ближайшего объекта защиты, территория вокруг него очищена в радиусе 25 – 30 метров от сухостойных деревьев, валежника и горючих материалов. Также она должна быть отделена минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра, – сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

В ведомстве также отметили, что лиц, участвующих в выжигании сухой травянистой растительности, обеспечивают первичными средствами пожаротушения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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