2020-04-01T12:06:23+03:00
Происшествия

В Тобольске хулиганы натравили на женщину рецидивиста

Подростки устраивали в подъезде шумные посиделки
Вадим Бегун
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В Тобольске хулиганы натравили на женщину рецидивиста.В Тобольске хулиганы натравили на женщину рецидивиста.Фото: Ольга Крыльцова
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В Тобольске женщина, пытаясь защитить домовое имущество от хулиганов, пострадала от рук мужчины, которого на нее натравили подростки. Компания несовершеннолетних постоянно собиралась в подъезде, курила и мусорила.

– Двери поджигали сзади, заталкивали бумагу и поджигали. Вырвали все провода, разбили подоконники, выломали стенку, – рассказала старшая по подъезду. В один из дней женщина не выдержала и решила снять действия хулиганов на камеру.

В этот момент в подъезд зашел горожанин. К нему и обратились подростки, попросив отнять у активистки гаджет.

– Они науськали на меня мужчину, который стал вырывать телефон из рук и попытался разбить. В итоге началась борьба, в которой мне досталось. На лице остались ссадины, он несколько раз ударил меня в грудь локтем, – сообщила женщина.

Вскоре нападавшего задержала полиция, им оказался ранее судимый местный житель. Жителям удалось узнать имена некоторых подростков, однако об их судьбе пока ничего не известно, передает «МегаТюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU

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