1 Апр 2020 2020-04-01T12:33:27+03:00

В Тюмени рассылают фейк о прекращении работы сервиса такси. Фото - pixabay.com.

В оперштабе призвали быть бдительными

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Тюменцам в социальных сетях рассылают очередной фейк. На этот раз появилась ложная информация о прекращении работы сервиса Яндекс.Такси.

– Пресс-служба сервиса подтвердила, что данная информация не соответствует действительности. Яндекс.Такси продолжает свою работу, – сообщили в оперативном штабе Тюменской области по профилактике коронавируса.

Там напомнили, что за распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создающих угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусматривается административная ответственность.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что фейк в сопровождении фото облетел соцсети и мессенджеры. На снимке запечатлена группа детей на автобусной остановке. Автор сделал вывод, что группу детей отправляют в детский лагерь.

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ИСТОЧНИК KP.RU