В Тюмени рассылают фейк о прекращении работы сервиса такси
Тюменцам в социальных сетях рассылают очередной фейк. На этот раз появилась ложная информация о прекращении работы сервиса Яндекс.Такси.
– Пресс-служба сервиса подтвердила, что данная информация не соответствует действительности. Яндекс.Такси продолжает свою работу, – сообщили в оперативном штабе Тюменской области по профилактике коронавируса.
Там напомнили, что за распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создающих угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусматривается административная ответственность.
Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что фейк в сопровождении фото облетел соцсети и мессенджеры. На снимке запечатлена группа детей на автобусной остановке. Автор сделал вывод, что группу детей отправляют в детский лагерь.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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