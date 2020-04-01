Жизнь продолжается: в Тюмени в карантин родились 144 малыша, один – в машине

1 Апр 2020 2020-04-01T12:03:25+03:00

В Тюмени в карантин родились 144 малыша, один – в машине. Фото - pixabay.com.

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В Тюмени с 28 по 31 марта родились 144 малыша. Больше всего детей приняли акушеры перинатального центра: там на свет появились 39 девочек и 35 мальчиков. У двух мам родились двойни.

Еще 31 малыш – 19 мальчиков и 12 девочек – появились на свет в роддоме № 3, 39 – 21 мальчик и 18 девочек – в роддоме № 2. Две мамы родили по четвертому ребенку. У одной из них бригада скорой приняла роды прямо в машине. Инцидент со счастливым концом произошел 29 марта.

– Жительница одного из сел Тюменского района сообщила, что около половины девятого утра у нее начались роды. В 8.52 фельдшеры Ильгам Айнулин и Алена Лузина уже осматривали пациентку, к этому моменту схватки значительно участились и стали более продолжительными, – сообщили в пресс-службе станции скорой медицинской помощи.

Роженица до роддома не доехала: здоровый доношенный мальчик появился прямо в машине скорой во время транспортировки. Медики скорой сработали профессионально: обрезали пуповину, обработали ребенка и маму, а затем снова с сиреной помчались в роддом. Там уже ждали приезда мамы и новорожденного.

ИСТОЧНИК KP.RU