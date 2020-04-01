Регистрация браков в Тюмени во время коронавируса: в городе отменены свадьбы до 1 июня

1 Апр 2020 2020-04-01T12:01:15+03:00

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Губернатор Тюменской области Александр Моор поручил приостановить регистрацию браков и разводов в органах ЗАГС по всему региону. Ограничения вступают в силу с сегодняшнего дня, 1 апреля, и продлятся до 1 июня.

– Я прекрасно понимаю, что свадьба – это событие, к которому начинают готовиться задолго до самой даты, и разделяю эмоции тех, у кого сорвется важное торжество. Но в современных реалиях на первое место мы должны ставить здоровье каждого гражданина, жизни людей и их безопасность. Чем ответственнее каждый из нас подойдет к соблюдению всех ограничительных мер, тем быстрее мы преодолеем этот сложный период, – сообщил на своих страницах в социальных сетях «ВКонтакте», «Инстаграм» и «Одноклассники» глава региона.

Фото с личной страницы Александра Моора в "ВКонтакте".

Александр Моор отметил, что исключения все же будут, но только для тех случаев, когда изменить дату свадьбы невозможно. Однако бракосочетание проведут лишь в присутствии будущих супругов.

ИСТОЧНИК KP.RU