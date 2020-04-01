В Тюменской области браконьеры распотрошили тушу беременной лосихи

1 Апр 2020 2020-04-01T10:08:10+03:00

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В уватскую полицию поступило сообщение от инспектора охотничьего хозяйства о незаконной охоте. Прибывшие на место стражи порядка обнаружили шкуру и внутренности животного.

Полицейские выяснили, что лосиху застрелили около деревни Тугалово. Им удалось задержать подозреваемых – двоих жителей села Демьянское. Мужчины признались в содеянном.

– Задержанные пояснили, что поехали в лес для незаконной охоты. Там они обнаружили след лося, выследили дикого зверя на снегоходе и убили беременную самку лося из незарегистрированного гладкоствольного оружия. Браконьеры на месте разделали тушу и увезли по месту жительства одного из них, – сообщили в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве пояснили, что в результате незаконной охоты злоумышленники причинили крупный ущерб экологически ценному виду охотничьей фауны Уватского района в размере 80 тысяч рублей.

В отношении подозреваемых дознавателем возбуждено уголовное дело. Им грозит от трех до пяти лет лишения свободы. В настоящее время мужчины находятся под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU