1 Апр 2020 2020-04-01T08:48:07+03:00

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Самоизолированным тюменцам рассказали, как отличить волонтера от мошенника. Первые носят бейджи и соблюдают все меры предосторожности, вторые делают это вряд ли.

– Добровольцы, доставляющие продукты питания и лекарства пенсионерам, должны иметь бейджи, на которых указан номер федеральной телефонной линии 8-499-397-79-16. Позвонив по этому номеру, можно уточнить, зарегистрирован ли пришедший к вам человек в качестве волонтера, – рассказала исполняющая обязанности руководителя ресурсного центра поддержки добровольческого движения Тюменской области Алена Дюрягина.

Она отметила, что при обращении в кол-центр по телефону 8-800-200-34-11 пожилому человеку должны сообщить номер, под которым зарегистрирована его заявка, волонтер обязан его знать. На сегодняшний день тюменские добровольцы выполнили уже около 280 заявок от пожилых людей, находящихся на самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU