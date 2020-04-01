Жителям Тюменской области напомнили об ограничительных мерах из-за коронавируса

1 Апр 2020 2020-04-01T08:30:43+03:00

Местных жителей просят оставаться дома и не подвергать себя опасности

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В Тюменской области со вчерашнего дня, 31 марта, действуют новые ограничительные меры. Они необходимы для сохранения здоровья местных жителей.

Так, тюменцам заблокировали все льготные транспортные карты, закрыты скверы, парки, детские и спортивные площадки. Горожан просят оставаться дома для того, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции.

Те, кто все же вышел за продуктами и лекарствами, должны соблюдать дистанцию с окружающими не менее полутора метров.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областном центре лабораторно подтверждено еще два случая заболевания тюменцев. Это семейная пара, которая вернулась из Австрии 15 марта. Они добропорядочно находились на самоизоляции, у них сразу были взяты первые анализы на новую инфекцию. Спустя некоторое время у них появились симптомы ОРВИ и пришло первое подтверждение о положительном результате.

С 31 марта в Тюменской области действуют новые ограничительные меры.

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ИСТОЧНИК KP.RU