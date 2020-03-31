Лечащий врач заразившегося коронавирусом тюменца рассказала о его выздоровлении
Абсолютно здоров, полон сил и не опасен для населения молодой тюменец, который ранее подхватил коронавирусную инфекцию. Он перенес заболевание в легкой форме и 31 марта был выписан домой из Областной инфекционной клинической больницы.
Его лечащий врач Евгения Семенюк рассказала, что тюменец поступил в больницу сразу после контакта с коронавирусным больным и был немедленно госпитализирован в бокс. Все его возможные контакты были обработаны и проверены.
В Тюмени вылечился молодой мужчина с диагнозом "коронавирус".
Сам заболевший прошел противовирусную терапию, после которой был дважды проверен тест-системами на наличие коронавирусного заболевания. Оба раза пришли отрицательные результаты. Сегодня молодой человек уже дома.
ИСТОЧНИК KP.RU