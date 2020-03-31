Соцработники ежедневно доставляют более 200 пожилым тюменцам необходимые лекарства

31 Март 2020 2020-03-31T18:18:25+03:00

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Льготные лекарства тюменцам старше 65 лет ежедневно доставляют 30 соцработников. Каждый день они посещают более 200 адресов.

Информацию о том, кому необходимы лекарства, соцработники получают от поликлиник Тюмени. Каждый «гость», приходящий в дом пенсионера, носит медицинскую маску и перчатки. Пакет с лекарствами и бланками о получении размещается на дверной ручке, предварительно обработанной дезинфицирующим средством.

Сразу после звонка в дверь соцработник отходит на расстояние не менее чем полтора метра. Пожилой тюменец забирает пакет, проверяет по списку его наличие и расписывается в бланке о получении, сообщает «Тюменская линия».

ИСТОЧНИК KP.RU