Тюменская область вошла в топ-5 регионов, где жилье сдается в срок

31 Март 2020 2020-03-31T18:14:52+03:00

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За последние три года в проблеме долгостроев наметились положительные сдвиги. Аналитики компании «Талан» провели исследование в 20 регионах страны и выделили 5 регионов-лидеров, где наибольшая доля новостроек сдается в срок. Тюменская область попала в первую пятерку областей. В общем объеме возводимого многоквартирного жилищного строительства в основной массе крупных городов России показатель проблемных объектов снизился на 7%.

Регионами-лидерами по наибольшей доле сданных в срок объектов жилой недвижимости по итогам 2019 года стали Воронежская область (99%), Крым (99%), Адыгея (99%), Марий Эл (98%) и Тюменская область (98%). В Тюменской области в реестр проблемного жилья, согласно открытым данным, вошли только 2 дома из 209.

Аналитики компании «Талан» сравнили динамику позитивных изменений с 2017 по 2019 год в городах России. Заметнее всего улучшилась ситуация в Казани, где 79% жилья сдается в срок, а доля проблемного сократилась с 39% до 21%. Также улучшить показатель удалось в Екатеринбурге – по итогам года 92% новостроек не имеют проблем со сдачей. В Санкт-Петербурге доля жилья, сданного в срок, составила 96%.

Фото - "Талан".

По данным ЕИСЖС, 32% новостроек в стране все еще остаются проблемными. Регионами-лидерами по наибольшему проценту недостроенных и не сданных вовремя домов являются Забайкальский край (73%), Томская область (70%), Омская область (63%), Калмыкия (60%), Дагестан (53%), Нижегородская (52%) и Новгородская (52%) области. Усугубляется ситуация быстрее всего в Нижнем Новгороде, где за последние три года доля проблемного жилья увеличилась с 8% до 29%, негативная тенденция остается в Перми (увеличение с 13% до 32%).

Переход на проектное финансирование должен способствовать решению вопроса долгостроев и недопущению возникновению проблемного строительного фонда в будущем. Однако в условиях перехода строительной отрасли на новые механизмы финансирования резкого спада количества проблемных объектов ожидать не стоит – по новым правилам готовы работать только крупные девелоперские компании. По итогам 2019 г. порядка 350 девелоперов по всей стране (возводят 9,9 млн кв. м жилья) намерены подать заявление о банкротстве.