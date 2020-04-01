Погода на 1 апреля в Тюмени: все еще тепло

1 Апр 2020 2020-04-01T05:03:57+03:00

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Сегодня, 1 апреля, в Тюмени на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет плюс 2 – 3 градуса, днем – плюс 11 – 12. Вечером столбики термометров покажут 6 – 9 градусов выше нуля. В этот день будет дуть южный ветер со скоростью 1 – 3 метра в секунду.

В этот день почитается память мучеников Хрисанфа и Дарьи. В народе этот день называли «Дарья Грязные Проруби». В это время года приходится обходить грязь у проруби, искать проходы между проталинами.

Наши предки об этом дне говорили: «На Дарью проруби мутятся». Если ночью звезд не видно, можно ждать теплой погоды; если день ветреный, то и весь год таким будет. В это время в небе появляются первые коршуны.

ИСТОЧНИК KP.RU