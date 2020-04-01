Тюменцам предлагают одеться в синее и подсветить окна

1 Апр 2020 2020-04-01T07:17:16+03:00

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В четверг, 2 апреля, во многих странах проходит акция «Зажги синим». В этот день здания, скульптуры и даже природные объекты освещаются подсветкой синего цвета, который традиционно символизирует аутизм. Тюменцам предлагают присоединиться к акции.

– В Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Белгороде, Иваново и других городах с каждым годом 2 апреля подсвечиваются все новые объекты. В Москве это дома-книжки на Новом Арбате, центральные здания на улице Тверской, колокольня Ивана Великого, Манеж, статуя «Рабочий и колхозница», Останкинская башня и другие знаменитые памятники архитектуры, – сообщили в Фонде содействия решению проблем аутизма в России.

Организаторы отмечают, что в акции можно принять участие и другими способами: подсветить синей лампой или гирляндой окна, одеться в синее и рассказать своим близким об аутизме и об акции, а также сфотографироваться в синем и сделать тематические посты в соцсетях с хэштегами #зажгисиним и #2апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU