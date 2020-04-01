Пожилая тюменка перевела мошеннику через банкомат 350 тысяч рублей

1 Апр 2020 2020-04-01T06:23:42+03:00

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В городскую полицию обратилась пожилая тюменка, которая сообщила, что попалась на уловки телефонного мошенника и лишилась своих сбережений. Все началось со звонка с неизвестного абонентского номера.

– Звонивший представился сотрудником службы безопасности одного из банков и сообщил, что кто-то пытается несанкционированно снять со счета пенсионерки деньги. Злоумышленник предложил потерпевшей перевести на другой банковский счет все накопленные сбережения, чтобы их сохранить, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что доверчивая женщина через банкомат перевела свыше 350 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. В настоящее время полицейские устанавливают личность злоумышленника.

ИСТОЧНИК KP.RU