Весенняя уборка Тюмени проводится по плану, несмотря на карантин

1 Апр 2020 2020-04-01T07:20:45+03:00

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В Тюмени подрядчики продолжают наводить порядок на улицах. Генеральная уборка продолжается, несмотря на карантин.

– Мы не можем оставить город грязным. В последние дни, когда тюменцы вопреки рекомендациям оставаться дома устремились в парки и скверы, мусора стало в два раза больше, чем обычно. Например, в воскресенье в сквере Депутатов мы очистили все урны, а в понедельник с утра они опять оказались полными, – рассказал начальник участка компании «Контакт-М» Сергей Кутиков.

В настоящее время сотрудники подрядной организации подметают тротуары, сгребают мусор с газонов, моют и при необходимости подкрашивают малые архитектурные формы, удаляют объявления, развешенные вне специально отведенных мест, ремонтируют урны и скамейки.

По словам руководителя управы Восточного округа Александра Сухомяткина, квартальные по-прежнему ежедневно обходят территории имущественных комплексов и выявляют нарушителей правил благоустройства города Тюмени.

ИСТОЧНИК KP.RU