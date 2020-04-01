Тюменке грозит наказание за оскорбление автоинспектора

1 Апр 2020 2020-04-01T07:43:47+03:00

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В Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летней жительницы Ярковского района. Женщину обвиняют в публичном оскорблении представителя власти.

Инцидент произошел 23 февраля 2020 года утром возле автовокзала, где нарушительница припарковала свой ВАЗ-21015. Сотрудник ДПС установил, что девушка не оплатила штраф, выписанный ей ранее за нарушение правил дорожного движения.

– Автоинспектор подошел к ней с требованием предъявить документы, однако та грубо отказалась подчиниться и попыталась уехать. Правоохранителю удалось заглушить двигатель автомобиля нарушительницы, ее проводили в полицейскую машину. При этом в присутствии посторонних людей женщина грубой нецензурной бранью оскорбила стража порядка, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что в отношении нарушительницы был составлен протокол об уклонении от исполнения наказания, который водитель отказалась подписывать, продолжая оскорблять полицейского.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU