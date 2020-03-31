2020-03-31T15:45:11+03:00
Происшествия

Экс-работники ЖКХ Тюменского района оказались на скамье подсудимых

Уголовное дело скоро передадут в суд
Вадим Бегун
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Экс-работники ЖКХ Тюменского района оказались на скамье подсудимых. Фото - СК по Тюменской области.Экс-работники ЖКХ Тюменского района оказались на скамье подсудимых. Фото - СК по Тюменской области.
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В Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего бывшего директора и 52-летней экономиста МУП ЖКХ «Успенское». Их обвиняют в групповом мошенничестве по предварительному сговору с использованием служебного положения.

В ноябре 2015 года обвиняемая предложила директору ЖКХ составить договоры с администрацией Переваловского муниципального образования о выполнении работ. Фактически производить их никто не собирался, полученные деньги решили похитить.

– Через месяц с одобрения мужчины экономист изготовила два договора на выполнение работ по ремонту систем водоотведения в микрорайоне Молодежный Тюменского района и все сопутствующие документы, которые подписал обвиняемый. Злоумышленники предоставили пакет документов для оплаты в администрацию, – сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

Таким образом, подельникам удалось похитить около 200 тысяч рублей. Их они потратили на личные нужды. Один из обвиняемых признал вину и возместил свою часть похищенных денег.

В настоящее время уголовное дело направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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