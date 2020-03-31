2020-03-31T15:46:56+03:00
Общество

В Тюмень прибудут военные

В областном центре они проведут три дня
Вадим Бегун
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В Тюмень прибудут военные. Фото - пресс-служба Центрального военного округа.В Тюмень прибудут военные. Фото - пресс-служба Центрального военного округа.
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Военнослужащие Восточного военного округа прибудут в Тюмень сегодня, 31 марта. Мужчины участвуют в лыжном переходе ХабаровскМосква, который приурочен к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

– Участников многокилометрового лыжного перехода встретит командование Тюменского высшего военно-инженерного командного училища у Вечного огня. Военнослужащие почтут память воинов, павших в боях Великой Отечественной войны, и примут участие в церемонии возложения цветов, – рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.

В ведомстве также сообщили, что участникам перехода устроят экскурсию по памятным местам города. Лыжники проведут в Тюмени три дня, после чего возобновят движения по маршруту. Следующей точкой станет город Екатеринбург.

ИСТОЧНИК KP.RU

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