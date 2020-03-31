Запрет на фальсификацию истории – одна из ключевых поправок в Конституции

31 Март 2020 2020-03-31T14:22:17+03:00

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Поправка в Конституцию, согласно которой не допускаются искажения исторических фактов о Великой Отечественной войне, признана одной из важнейших в пакете общественных инициатив по изменению Основного закона России. Об этом свидетельствуют данные опросов и исследований ВЦИОМ, где за данную поправку проголосовало более 90 процентов граждан.

Эксперты согласны, что тема исторической правды и противостояния попыткам фальсификации истории страны имеет огромное значение для государства, патриотического воспитания и целостности России. Поддерживает такую оценку данной инициативы и заслуженный учитель России, ректор Тюменского областного государственного института развития регионального образования Ольга Ройтблат.

Отметим, что одним из автором данной поправки выступил депутат Государственной думы Вячеслав Никонов. Как подчеркнула Ольга Ройтблат, проблема фальсификации исторических событий, постоянных нападок на Россию через трактовку тех или иных фактов в истории обсуждается уже много лет. Неслучайно о недопустимости искажения истории в своем последнем послании говорил и глава государства Владимир Путин, добавила Ольга Владимировна.

– Вопрос очень серьезный, имеющий большое влияние и на политику, и на общество, и на проблему целостности государства и народа, который должен помнить и знать свою историю. Между тем мы видим, что уровень этих знаний у нашего подрастающего поколения сегодня невелик. И если будут происходить попытки фальсификации, то противостоять им будет очень тяжело.

Появление таких поправок должно помочь не только защитить исторические факты от искажений, в том числе события Второй Мировой войны, но и привлечь внимание к важности сохранения памяти о наших предках, которые отдали жизнь за свою страну. Практически у каждого из нас в семье были предки, которые воевали, почти каждая семья понесла потери в той войне. И поэтому тоже мы должны пресекать желание неких сил переписать нашу историю, – отметила Ольга Ройтблат.

Напомним, депутат Вячеслав Никонов заявил, что сохранение памяти о защитниках Отечества, защита исторической правды, противостояние фальсификации истории, умалению значения подвига народа должны быть закреплены в Конституции как обязанности государства. Президент Владимир Путин поддержал это предложение.

ИСТОЧНИК KP.RU