В Тюмени рассылают информацию об окружении города военными
Тюменцы получают голосовое сообщение, в котором неизвестный мужчина рассказывает о якобы скором введении в области комендантского часа, перекрытии дорог и о том, что в регион стягивают военных. Аудиофайл распространяется посредством мессенджеров.
– Эта информация не соответствует действительности. Доверяйте только официальным источникам, – сообщили в оперативном штабе Тюменской области по профилактике коронавируса.
Там напомнили, что за распространение фейков о новой инфекции с сегодняшнего дня ужесточена ответственность. Нарушителя оштрафуют на сумму от 300 до 700 тысяч рублей, а в случае, когда дезинформация напрямую влияет на физическое здоровье человека – до полутора миллионов и уголовная ответственность до трех лет.
Если же в результате ложной информации кто-то погибнет, штраф увеличивается до двух миллионов рублей, а срок лишения свободы – до пяти лет.
В Тюмени рассылают информацию об окружении города военными
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ИСТОЧНИК KP.RU
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