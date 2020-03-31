31 Март 2020 2020-03-31T14:18:39+03:00

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Тюменцы получают голосовое сообщение, в котором неизвестный мужчина рассказывает о якобы скором введении в области комендантского часа, перекрытии дорог и о том, что в регион стягивают военных. Аудиофайл распространяется посредством мессенджеров.

– Эта информация не соответствует действительности. Доверяйте только официальным источникам, – сообщили в оперативном штабе Тюменской области по профилактике коронавируса.

Там напомнили, что за распространение фейков о новой инфекции с сегодняшнего дня ужесточена ответственность. Нарушителя оштрафуют на сумму от 300 до 700 тысяч рублей, а в случае, когда дезинформация напрямую влияет на физическое здоровье человека – до полутора миллионов и уголовная ответственность до трех лет.

Если же в результате ложной информации кто-то погибнет, штраф увеличивается до двух миллионов рублей, а срок лишения свободы – до пяти лет.

В Тюмени рассылают информацию об окружении города военными 00:00 00:00

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ИСТОЧНИК KP.RU