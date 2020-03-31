В Тюменской области за минувшую неделю произошло 56 пожаров

31 Март 2020 2020-03-31T14:16:32+03:00

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В Тюменской области за минувшую неделю случилось 56 пожаров. Что касается областного центра, то здесь с начала месяца произошло 93 пожара, спасено 17 человек.

К ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий спасателей привлекали 28 раз. Они помогали деблокировать пострадавших, отключали аккумуляторные батареи и смывали топливо с проезжей части.

По информации эмчеэсовцев, основными причинами возгораний является неосторожное обращение с огнем: сжигание сухой травы, разведение костров, неосторожность при курении, при обращении с бытовыми электрическими приборами.

– Чтобы обезопасить себя и своих родственников от трагедии, соблюдайте простые правила: не пользуйтесь открытым огнем, своевременно очищайте прилегающую территорию от мусора, не сжигайте собранный после уборки мусор и сухую траву, – посоветовали в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

Также пожарные рекомендуют соблюдать осторожность при эксплуатации обогревательных приборов и печей и пользоваться только исправными электроприборами, штепсельными розетками, следите за состоянием изоляции электропроводки.

ИСТОЧНИК KP.RU