Коронавирус в Тюмени. Новости на 31 марта 2020 года: стало известно о состоянии пары, которая заразилась коронавирусом
Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Тюмени на 31 марта 2020 года. Лабораторно подтверждено еще два случая заболевания тюменцев. Это семейная пара, которая вернулась из Австрии 15 марта.
– Они добропорядочно находились на самоизоляции, у них сразу были взяты первые анализы на новую инфекцию. Спустя некоторое время у них появились симптомы ОРВИ, и пришло первое подтверждение о положительном результате. Они были госпитализированы в областную инфекционную клиническую больницу, – сообщили в оперативном штабе Тюменской области по профилактике коронавируса.
Также стало известно, что и повторные анализы дали положительный результат. В настоящее время супруги получают необходимое лечение. У женщины повышенная температура, ее муж чувствует себя удовлетворительно.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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