Коронавирус в Тюмени. Новости на 31 марта 2020 года: стало известно о состоянии пары, которая заразилась коронавирусом

31 Март 2020 2020-03-31T13:40:22+03:00

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Тюмени на 31 марта 2020 года

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Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Тюмени на 31 марта 2020 года. Лабораторно подтверждено еще два случая заболевания тюменцев. Это семейная пара, которая вернулась из Австрии 15 марта.

– Они добропорядочно находились на самоизоляции, у них сразу были взяты первые анализы на новую инфекцию. Спустя некоторое время у них появились симптомы ОРВИ, и пришло первое подтверждение о положительном результате. Они были госпитализированы в областную инфекционную клиническую больницу, – сообщили в оперативном штабе Тюменской области по профилактике коронавируса.

Также стало известно, что и повторные анализы дали положительный результат. В настоящее время супруги получают необходимое лечение. У женщины повышенная температура, ее муж чувствует себя удовлетворительно.

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ИСТОЧНИК KP.RU