2020-03-31T13:36:58+03:00
Общество

Тюменские НКО могут поучаствовать в конкурсе президентских грантов: сроки продлили

Прием заявок завершится 6 апреля
Вадим Бегун
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Тюменские НКО могут поучаствовать в конкурсе президентских грантов. Фото - pixabay.com.Тюменские НКО могут поучаствовать в конкурсе президентских грантов. Фото - pixabay.com.
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Срок приема заявок на участие во втором конкурсе президентских грантов среди НКО продлен до 6 апреля. Его перенесли в связи с указом президента, согласно которому с 30 марта по 3 апреля в России установлены нерабочие дни.

По информации организаторов, прием заявок на участие в конкурсе завершится 6 апреля 2020 года в 23.30 (мск). Кстати, продление не приведет к изменению общих сроков проведения конкурса: итоги подведут до 15 июня.

Участвовать могут все некоммерческие организации. Заявки принимаются в электронном виде, документацию можно посмотреть на сайте. Стартовать поддержанные проекты смогут с 1 июля 2020 года. По итогам конкурса между некоммерческими организациями будет распределено более 3,5 миллиарда рублей, передает «МегаТюмень».

– Победителями первого конкурса президентских грантов 2020 года стали 23 проекта НКО Тюменской области. На их реализацию было получено 38,6 миллиона рублей. В частности, поддержку получили проект «Поколение победителей» (АНО «Центр развития мотивации детей к познанию и творчеству «Грин-ландия»), «Проект «Памятники Победы» к 75-летию «Великой Победы» (ОО «Ветераны Пограничники Тюменской области» и другие, – сообщили в департаменте социального развития Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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