Тюменцам принесут посылку домой

31 Март 2020 2020-03-31T12:31:35+03:00

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Клиенты Почты России в Тюмени и Тобольске в период карантина могут заказать доставку на дом всех оплаченных почтовых отправлений. Стоимость курьерской доставки из отделения до дома клиента снизили со 199 рублей до 100.

Так, почтальоны доставят на дом мелкие пакеты и все виды посылок весом до 31 килограмма, кроме отправлений с наложенным или таможенным платежами.

– Оформить доставку можно в мобильном приложении Почты России или на сайте компании pochta.ru. Доставку отправлений весом до двух килограммов можно также заказать по телефону контактного центра 8-800-1-000-000. До введения новых правил курьеры доставляли только экспресс-почту и коммерческие посылки, а почтальон мог принести на дом только международные мелкие пакеты, – сообщили в компании.

Там напомнили, что для отправки EMS-отправлений клиентам также необязательно выходить из дома. В мобильном приложении и на сайте можно вызвать курьера, который по приезде оформит отправку и примет оплату.

ИСТОЧНИК KP.RU