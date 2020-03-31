2020-03-31T12:22:41+03:00
Недвижимость

Детский сад в тюменском микрорайоне Плеханово начнут строить после карантина

В здании разместятся 14 групп
Вадим Бегун
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Детский сад в тюменском микрорайоне «Плеханово» начнут строить после карантина. Фото - pixabay.com.Детский сад в тюменском микрорайоне «Плеханово» начнут строить после карантина. Фото - pixabay.com.
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В Тюмени заключен контракт на строительство детского сада в микрорайоне Плеханово. ООО «Завод ЖБИ-3» приступит к его возведению после окончания карантинных мероприятий.

Детский сад запроектирован общеразвивающего типа, с полнодневным пребыванием детей, его проектная вместимость составляет 350 мест. Здание будет аналогичным строящимся в Ямальском-1 и Войновке, а также построенному в 2019 году детскому саду в микрорайоне Тура.

– В здании площадью более пяти тысяч квадратных метров разместятся 14 групп. Также тут будут физкультурный и музыкальный залы, кабинет коррекции речи и рисования. На территории проектом предусмотрены четыре площадки для детей с теневыми навесами и физкультурные площадки со спортивным оборудованием и покрытием из резиновой плитки, – рассказала пресс-секретарь Главного управления строительства Тюменской области.

Также стало известно, что это не единственный объект дошкольного образования, который будет расположен в Плеханово. Здесь построят еще один детский сад.

ИСТОЧНИК KP.RU

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