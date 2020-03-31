31 Март 2020 2020-03-31T12:18:04+03:00

Пьяный мужчина без прав устроил жесткое ДТП на тюменской трассе. Фото - ГИБДД Тюменской области.

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Нетрезвый водитель спровоцировал аварию на 80-м километре федеральной автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск в Ярковском районе. ДТП произошло накануне, 30 марта, около шести часов утра.

На участке дороги, где ведутся ремонтные работы, 33-летний водитель на автомобиле ВАЗ-21074 въехал в стоящую «Волгу». Причиной дорожного инцидента послужил неправильный выбор скорости.

– Водитель «Жигулей» права управления транспортом не имеет, находился в состоянии опьянения. Предварительно, он получил рану кисти, но не госпитализирован. Кстати, за сутки сотрудники задержали на дорогах региона 22 пьяных водителя, – сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве рассказали об еще одном ДТП, которое также произошло вчера. В девятом часу вечера на улице Пушкина в Тюмени «Киа Сид» сбила 63-летнюю тюменку, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода. Она получила травму ноги. Обстоятельства ДТП выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU