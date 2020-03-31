Выписанный из тюменского «Градостроителя» бельгиец осыпал персонал госпиталя цветами

31 Март 2020 2020-03-31T11:18:49+03:00

По словам иностранца, это было замечательное время

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В Тюмени из обсервационного госпиталя выписали 44 человека, которые находились там на карантине. Из них 28 гостей выехали еще накануне, 30 марта, еще 16 – сегодня. Все они здоровы.

– Это было замечательное время, нам очень понравилась организация работы, питание, такой доброжелательный персонал. Мы были в разных странах, много где, но, наверное, так хорошо не было нигде, – рассказал постоялец госпиталя бельгиец Луи Поль дж. Вервут.

Мужчина от имени всех гостей вручил персоналу «Градостроителя» цветы. По информации Оперативного штаба Тюменской области по профилактике коронавируса, на карантине здесь остается еще 27 человек.

Ранее корреспонденты «Комсомольская правда» – Тюмень» рассказывали, как выглядит санаторий под Тюменью, куда эвакуировали из Китая россиян. Здесь созданы условия для комфортного пребывания и эффективной реабилитации, а также оказанию специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по многим направлениям.

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ИСТОЧНИК KP.RU