В Тюменской области психоневрологический интернат сливал отходы в лесу

31 Март 2020 2020-03-31T11:16:27+03:00

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Прокуратура Юргинского района выявила нарушения в Лесновском психоневрологическом интернате. Учреждение самостоятельно вывозило жидкие отходы, образующиеся в процессе деятельности, причем прямо в лес.

Как стало известно, лабораторное исследование образцов проб показало факт загрязнения почвы хлорид-ионами, азотом аммонийным, магнием, фосфат-ионами. Площадь загрязнения участка составила более 221 квадратного метра. Размер причиненного вреда оценили в 1 миллион 330 тысяч рублей.

– Отходы производства и потребления нельзя сбрасывать в поверхностные и подземные водные объекты, на водосборные площади, в недра и на почву. Руководителю учреждения внесено представление об устранении нарушений закона. В отношении юридического лица возбуждено административное дело. Кроме того, в суд направлен иск о возмещении причиненного вреда и рекультивации загрязненного участка, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

По результатам рассмотрения представления интернат заключил договор на вывоз жидких бытовых отходов. Учреждение оштрафовали на 40 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU