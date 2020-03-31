2020-03-31T10:12:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тюмени. Новости на 31 марта 2020 года: тюменские парки обнесли заборами

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Тюмени на 31 марта 2020 года
Вадим Бегун
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Тюменские парки обнесли заборами. Фото - Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.Тюменские парки обнесли заборами. Фото - Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.
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Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Тюмени на 31 марта 2020 года. В областном центре парки заблокировали ограждениями, местным жителям запрещено там появляться: за этим проследят стражи порядка.

– В Тюменской области с 31 марта действует запрет на посещение парков, скверов, набережных, детских площадок и других общественных мест. Они блокируются ограждениями, полиция ведет постоянное патрулирование, – пояснили в Оперативном штабе Тюменской области по профилактике коронавируса.

Там особо отметили, что все ограничения направлены только на сохранение здоровья жителей региона и сдерживание распространения новой инфекции.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что с сегодняшнего дня тюменцы обязаны соблюдать дистанцию между людьми не менее полутора метров, в том числе в общественном транспорте.

– Все эти меры призваны минимизировать количество контактов между людьми и снизить риски распространения коронавируса. Мы будем внимательно следить за развитием событий и при необходимости вводить новые ограничительные меры, – предупредил глава региона Александр Моор.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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