Нейрохирурги спасли пожилого тюменца с крайне редкой патологией

31 Март 2020 2020-03-31T10:02:50+03:00

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В областную клиническую больницу № 2 с подозрением на инсульт доставили 73-летнего тюменца. Мужчина жаловался на асимметрию лица, невозможность ходить и слабость всех конечностей сразу. Нетипичный симптом насторожил медиков приемного отделения, ведь при остром нарушении мозгового кровообращения пациенты не могут двигать рукой и ногой только с одной стороны тела.

В экстренном порядке горожанину выполнили МРТ позвоночника и выявили эпидуральную гематому объемом около 30 миллилитров в шейном отделе позвоночника. Кровь скопилась внутри позвоночного канала, сдавливая спинной мозг и вызывая его ишемию. Пациенту срочно требовалась операция.

– Ждать было нельзя. Обширная гематома локализовалась в непосредственной близости к стволу головного мозга, где расположены дыхательный и сосудодвигательный центры. Из-за ограниченности пространства между структурами позвоночного канала и оболочкой спинного мозга накопление крови быстро приводит к нарушению жизненно важных функций, парализации либо летальному исходу, – сообщил заведующий нейрохирургическим отделением больницы Дмитрий Воробьев.

Врачи медучреждения отметили, что за последние 25 лет они впервые столкнулись с диагнозом «спонтанная эпидуральная гематома». Однако медики справились: мужчину перевели в палату уже через несколько дней после операции. Вскоре он начал чувствовать свои руки и ноги, шевелить ими. А сегодня пожилой человек уже самостоятельно ходит и крепко держит в руках вещи.

ИСТОЧНИК KP.RU