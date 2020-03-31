Тюменцев призовут оставаться дома с помощью громкоговорителей

31 Март 2020 2020-03-31T09:12:07+03:00

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Тюменцев будут призывать остаться дома из динамиков громкоговорителей, установленных в парках. Система оповещения будет работать ежедневно, начиная с сегодняшнего дня, 31 марта.

– Жителей города будут убедительно просить отказаться от прогулок и посещения людных мест. Такое решение принято на заседании городского оперативного штаба, которое провел глава Тюмени Руслан Кухарук, – рассказали в пресс-службе администрации областного центра.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в связи с регулярными нарушениями предписаний, направленных на предотвращение распространения коронавируса, в Тюменской области с 31 марта ввели новые ограничения.

Так, местным жителям запретили посещать парки, скверы, набережную, детские и спортивные площадки и другие открытые места массового отдыха. Вводится обязанность соблюдать дистанцию между людьми не менее полутора метров, в том числе в общественном транспорте.

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ИСТОЧНИК KP.RU