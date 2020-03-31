Мало пассажиров: график движения тюменских автобусов снова скорректируют

31 Март 2020 2020-03-31T08:34:26+03:00

Мера вступит в силу с 31 марта

Изменить размер текста: A A

С сегодняшнего дня, 31 марта, по 5 апреля 2020 года в режим работы общественного транспорта Тюмени внесут изменения.

По информации МКУ «Тюменьгортранс», на муниципальных и межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок до садоводческих товариществ на ряде маршрутов будут скорректированы графики движения.

Это касается автобусов малого и среднего класса. В компании отметили, что такая мера связана со снижением пассажиропотока.

Уточнить актуальное расписание движения автобусов можно по телефону информационно-справочной службы 8-800-250-0722, на сайте МКУ «Тюменьгортранс» tgt72.ru в разделе «Расписание» или в мобильном приложении «Тюмень. Транспорт».

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что общественный транспорт в областном центре перейдет на другой режим работы. Так, с 28 марта по 5 апреля, в период карантинных мероприятий, автобусы будут ездить по графику выходного дня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Нерабочая неделя в Тюмени: как будет работать транспорт с 28 марта по 5 апреля 2020 года

Рассказываем, как будет работать общественный транспорт в Тюмени на следующей неделе – с 28 марта по 5 апреля 2020 года (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU