2020-03-31T08:34:26+03:00
Общество

Мало пассажиров: график движения тюменских автобусов снова скорректируют

Мера вступит в силу с 31 марта
Вадим Бегун
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График движения тюменских автобусов снова скорректируют.График движения тюменских автобусов снова скорректируют.Фото: Вадим Бегун
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С сегодняшнего дня, 31 марта, по 5 апреля 2020 года в режим работы общественного транспорта Тюмени внесут изменения.

По информации МКУ «Тюменьгортранс», на муниципальных и межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок до садоводческих товариществ на ряде маршрутов будут скорректированы графики движения.

Это касается автобусов малого и среднего класса. В компании отметили, что такая мера связана со снижением пассажиропотока.

Уточнить актуальное расписание движения автобусов можно по телефону информационно-справочной службы 8-800-250-0722, на сайте МКУ «Тюменьгортранс» tgt72.ru в разделе «Расписание» или в мобильном приложении «Тюмень. Транспорт».

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что общественный транспорт в областном центре перейдет на другой режим работы. Так, с 28 марта по 5 апреля, в период карантинных мероприятий, автобусы будут ездить по графику выходного дня.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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