Тюменским врачам помогут студенты-медики

30 Март 2020 2020-03-30T17:38:24+03:00

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В обслуживании жителей Тюмени помощь врачам на добровольной основе окажут более 160 ординаторов и 60 студентов лечебного и педиатрического факультетов Тюменского медицинского университета.

Они задействованы в поликлиниках города, инфекционной больнице и на станции скорой помощи. Для всех новобранцев провели занятия по теории и практике, особое внимание уделили вопросам соблюдения гигиены, дезинфекции, использования и утилизации средств индивидуальной защиты.

Старшекурсники с сертификатами медсестер и медбратьев будут ассистировать штатным врачам. А в обязанности ординаторов будет входить работа участковых терапевтов и педиатров, сообщили в региональном оперативном штабе по коронавирусу.

ИСТОЧНИК KP.RU