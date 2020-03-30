Тюменским врачам помогут студенты-медики
В обслуживании жителей Тюмени помощь врачам на добровольной основе окажут более 160 ординаторов и 60 студентов лечебного и педиатрического факультетов Тюменского медицинского университета.
Они задействованы в поликлиниках города, инфекционной больнице и на станции скорой помощи. Для всех новобранцев провели занятия по теории и практике, особое внимание уделили вопросам соблюдения гигиены, дезинфекции, использования и утилизации средств индивидуальной защиты.
Старшекурсники с сертификатами медсестер и медбратьев будут ассистировать штатным врачам. А в обязанности ординаторов будет входить работа участковых терапевтов и педиатров, сообщили в региональном оперативном штабе по коронавирусу.
ИСТОЧНИК KP.RU