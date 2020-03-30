2020-03-30T17:24:22+03:00
Общество

Лучше дома. Александр Моор запустил опрос для тюменцев

Он попросил поделиться, как они проводят период самоизоляции
Есен Абилькенов
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Александр Моор призвал земляков оставаться дома. Фото: официальная страница Александра Моора в сети ВКонтактеАлександр Моор призвал земляков оставаться дома. Фото: официальная страница Александра Моора в сети ВКонтакте
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Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что вместе с коллегами по правительству находится на рабочем месте. Однако тюменцев он призвал на нерабочей неделе посвятить время общению с семьей и самообразованию. Об этом он написал на своих страничках во «ВКонтакте», «Одноклассники» и Instagram.

Глава региона в очередной раз попросил жителей не выходить из дома без особой необходимости, сопроводив свои посты хэштегом #лучшедома и фотографией опустевшей Центральной площади.

– Спасибо всем тем, кто соблюдает режим самоизоляции. Да, это вносит свои коррективы в жизнь, но, поверьте, ограничения оправданы. Отмените встречи с друзьями, не выходите на улицу без острой необходимости, – обратился к землякам губернатор.

Также он запустил опросы в соцсетях для жителей области о том, как проходит ваш период самоизоляции с вариантами ответов: «остаюсь дома»; «приходится выйти по неотложным делам»; «не ограничиваю себя в передвижении, но ношу маску», «ничего не боюсь, все как раньше».

В сети «Вконтакте» на вопрос ответили уже более 450 человек. Две трети признались, что не выходят из дома. Еще четверть отметили, что им приходится иногда отлучаться. И лишь семь процентов заявили, что либо ходят в масках, либо ведут обычный образ жизни, как будто коронавируса не существует.

ИСТОЧНИК KP.RU

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