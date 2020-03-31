2020-03-31T06:59:19+03:00
Общество

Погода на 31 марта в Тюмени: тепло не спадает

Весь день будет пасмурно
Вадим Бегун
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В Тюмени тепло не спадает.В Тюмени тепло не спадает.Фото: Вадим Бегун
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Сегодня, 30 марта, на протяжении всего дня небо в Тюмени будет покрыто облаками. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет плюс 3 – 5 градусов, днем – плюс 12. Вечером столбики термометров покажут 5 – 9 градусов выше нуля. В этот день будет дуть юго-западный ветер, переходящий в южный, со скоростью 2 – 5 метров в секунду.

31 марта почитается память святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского. В народе святителя называли Кирилл – «дери полоз», потому что с этого времени дороги портились. Если к этому дню прилетело много лебедей, весна будет теплой.

С этого дня начинаются ранние грозы, раннее цветение мать-и-мачехи. Если на склонах холмов появляются первые цветы мать-и-мачехи, значит, начало апреля будет теплым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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