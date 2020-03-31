2020-03-31T07:49:42+03:00
Происшествия

Ранее судимый тоболяк вновь окажется на скамье подсудимых за убийство друга-инвалида

Следователи собрали достаточную доказательственную базу
Вадим Бегун
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Ранее судимый тоболяк вновь окажется на скамье подсудимых за убийство друга-инвалида. Фото - СК по Тюменской области.Ранее судимый тоболяк вновь окажется на скамье подсудимых за убийство друга-инвалида. Фото - СК по Тюменской области.
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Тюменские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 32-летнего ранее судимого тоболяка. Мужчина до смерти забил инвалида.

– 21 января 2020 года потерпевший пригласил в гости своего знакомого. Днем в квартире, расположенной в доме на улице 3-я Северная Тобольска, они стали распивать алкоголь. В один из моментов между друзьями произошла ссора, в ходе которой обвиняемый стали избивать жертву руками и ногами. От полученных ранений мужчина скончался через некоторое время, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что злоумышленник был задержан, его заключили под стражу. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения, а после его передадут в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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