В Тюменской области несостоявшийся клиент украл у таксиста телефон

31 Март 2020 2020-03-31T09:44:02+03:00

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В полицию села Упорово обратился 33-летний водитель такси. Мужчина сообщил, что у него похитили сотовый телефон стоимостью 9200 рублей.

Ночью в офис такси заходил ранее судимый за кражи 24-летний знакомый потерпевшего. Фигурант попросил таксиста бесплатно довезти его до соседней деревни. Получив отказ, подозреваемый ушел, после чего обнаружилась пропажа телефона.

– Полицейские задержали молодого человека. На допросе он признался в содеянном. Задержанный рассказал, что накануне заходил в диспетчерскую такси и обратил внимание на сотовый телефон, оставленный без присмотра. Выждав удобный момент, злоумышленник положил гаджет в карман, побеседовал с сотрудниками и покинул помещение, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время похищенное изъято и возвращено владельцу. Следователем возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Фигурант отпущен под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU