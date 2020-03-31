2020-03-31T05:43:47+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тюменской области создали «Карантинный патруль»

Не все пенсионеры готовы сидеть дома
Вадим Бегун
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В Тюменской области создали "Карантинный патруль". Фото - ТРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России».В Тюменской области создали "Карантинный патруль". Фото - ТРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России».
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В Тюменской области создали «Карантинный патруль». Молодогвардейцы региона стоят возле торговых точек и информируют пенсионеров об опасности нахождения на улице.

– Пожилые люди находятся в группе риска заболевания коронавирусом. Мы должны использовать все методы убеждения старшего поколения в пользу того, чтобы они оставались дома. Тем более, для доставки продуктов пенсионерам работают волонтеры, – сообщил руководитель ТРО ВОО «Молодая Гвардия» Владимир Сбитнев.

Ранее в Тюменской области начала работу горячая линия, по которой все пенсионеры города могут заказать бесплатную доставку продуктов из магазинов. Именно ей призывают пользоваться активисты Молодой Гвардии. Для этого тюменцам от 65 лет необходимо позвонить по номеру 8-800-201-41-41, продиктовать адрес и список товаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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