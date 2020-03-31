Прокуроры защитят жителей Тюменского района от агрессивных собак

31 Март 2020 2020-03-31T06:23:53+03:00

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Прокуратура Тюменского района провела проверку по публикации СМИ о нападении бродячих собак на жителей поселка Боровский. Ведомство выяснило, что администрация муниципалитета нарушила действующее законодательство, допустив дробление контрактов, заключенных с бизнесменом на отлов животных без владельцев.

– Так, 19 декабря 2019 года администрация заключила контракт на отлов лишь десяти животных, 24 января 2020-го – на отлов еще 29. Вместе с тем, в районе неоднократно замечено большое количество агрессивных собак. Родители учащихся Боровской общеобразовательной школы выражали опасения за жизнь и здоровье своих детей, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве подчеркнули, что по факту выявленных нарушений закона в адрес главы администрации внесено представление об устранении нарушений закона. На днях был подписан контракт по отлову бродячих собак с индивидуальным предпринимателем, действующий до конца 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU