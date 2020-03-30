30 Март 2020 2020-03-30T16:05:07+03:00

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В этом году в Тюмени отремонтируют перекресток улиц Ленина и Челюскинцев. Местные власти борются с колейностью дорожного полотна.

– К ремонту дорог и приведению их в нормативное состояние специалисты приступят с начала апреля, когда будут открыты асфальтобетонные заводы. Дорожная лаборатория, которая используется в Тюмени на протяжении двух лет, провела обследование 95% объектов. Участки, где выявлены проблемы, включены в план ремонта, – сообщил заместитель директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта города Тюмени Евгений Сорокин.

Стало известно, что в этом году в перечень вошло порядка 100 дорог, в том числе 26 улиц. Так, в него включили такие объекты, как перекресток улиц Ленина и Челюскинцев, участки улиц Грибоедова, Герцена, Первомайской, где наблюдается наиболее интенсивный поток транспортных средств.

ИСТОЧНИК KP.RU