«Оставил около дома гроб»: тюменка жалуется на угрозы со стороны экс-мужа

30 Март 2020 2020-03-30T15:17:21+03:00

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Тюменка пожаловалась на своего бывшего супруга, который всячески издевается над семьей, угрожая и морально прессингуя. В настоящее время экс-супруги находятся в процессе развода.

– Сейчас он с бывшей женой не проживает. Заявление на развод подано, но так как суды ушли на карантин, они еще не разведены. В этот промежуток времени он живет с другой семьей – девушкой с двумя детьми. Буквально на позапрошлой неделе, во время отсутствия жены, были сломаны коттеджные ворота. Он выкрал документы, паспорта, вывез снегоход. Кроме того, бесконечно звонит на телефоны и угрожает жене, ребенку и теще, – рассказала родственница горожанки.

По ее словам, сегодня, 30 марта, у ворот коттеджа, где проживает женщина с ребенком, появился гроб. Члены семьи предполагают: это дело рук мужчины.

– В сложный момент этот человек - генеральный директор крупной компании - опускается до мелких гадостей. Кто-то борется с коронавирусом, кто-то с кризисом, а кто-то – со своей бывшей женой. Он будет проводить генетическую экспертизу на установление отцовства, хотя оба ребенка – его вылитые копии, – отмечает тюменка.

Что еще может «вытворить» мужчина, горожанка и ее родственница только догадываются, передает «МегаТюмень».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="320" height="568" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/769670" frameborder="0"></iframe> Гроб посреди Тюмени.

ИСТОЧНИК KP.RU