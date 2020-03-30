Тюменцам рассказали о режиме работы рынков на время карантина

30 Март 2020 2020-03-30T15:17:33+03:00

Тюменские власти рассказали о работе рынков на время карантина. Фото: Вадим Бегун

В регионе идут рейдовые мероприятия для контроля за соблюдением режима

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Продовольственные рынки Тюменской области продолжат работать до 5 апреля в том же режиме. Об этом сообщил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

– Число компаний, выполняющих требования, кратно превышает тех, кто их не выполнил. Сейчас идут рейды для контроля за соблюдением режима, предписывающего закрытие предприятий, не входящих в список исключений. Правительственные рекомендации, которые выходят, имеют отношение к обычному режиму в субъектах. Регионам дано право принимать решение, исходя из ситуации на местах. В Тюменской области введен особый режим, режим повышенной готовности с определенными ограничениями, и он должен исполняться, – заявил Андрей Пантелеев.

Замгубернатора взывает тюменцев к здравому смыслу и просит не допускать ошибок, которые могут привести к серьезным последствиям.

– Давайте посмотрим на тех, кто рядом с нами, обратимся к каждому, кто не предпринимает предписанных правительством действий. От каждого из нас зависит то, каким будет дальнейшее развитие ситуации в стране. Когда мы выходим на прогулки – мы создаем очаги контактов и подвергаем опасности себя и окружающих, – отметил Пантелеев.

Он также сообщил, что если многие местные жители не станут придерживаются указанного режима разобщения, то власти могут ввести меры, аналогичные тем, что были введены в Москве.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/769520" frameborder="0"></iframe> Карантин - это НЕ каникулы.В Москве ввели карантин. Но жители столицы решили, что это каникулы Такая безответственность поставила под удар не только самих нарушителей, но и всех окружающих... Поэтому c 30 марта власти запретили москвичам выходить из дома без веских причин

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ИСТОЧНИК KP.RU