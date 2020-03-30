Тюменцев приглашают на онлайн-конференцию «Подростки. Мотивация к учебе и сложности домашнего обучения»

30 Март 2020 2020-03-30T13:52:33+03:00

Родителям подскажут, что надо делать, если ребенок совсем не хочет учиться

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6 апреля 2020 года состоится онлайн-конференция «Подростки. Мотивация к учебе и сложности домашнего обучения».

– Самая частая жалоба родителей на подростков – совсем не хочет учиться. И это правда. А когда мы видим это нежелание в течение всего дня всю неделю – начинает дергаться глаз. Поразбираемся, на что мы можем повлиять, что делать, а чего не делать, чтобы подросток продолжал учиться, – рассказал Никита Карпов, детский психолог, консультант по развитию центра психологического обучения детей и родителей «Архитектура Будущего» (Санкт-Петербург).

О чем будем разговаривать? Об учебе, оценках, стремлению к знаниям, мотивации, конфликтах с учителями, как заставлять, как поддерживать, о роли родителей и, конечно же, ЕГЭ!

– Школа короче, чем жизнь! С таким посылом к детям и родителям обращается Никита Карпов, известный уже многим нашим родителям, как спикер и консультант форумов «Семья» и «Rocket Forum» в 2019 году. Очень рада, что у нас получилось организовать эту конференцию в непростое время проверки терпения и отношений. Уверена, что она пойдет на пользу как родителям, так и детям, снизит градус напряженности и улучшит взаимопонимание между членами семьи, – отметила Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной Думы, координатор федерального проекта «Крепкая семья» в Тюменской области.

Вопросы в конференции можно задать как авторизированным пользователям, так и выйдя из авторизации, анонимно.

Видеоответы на все вопросы будут опубликованы 6 апреля 2020 года, задать вопросы Вы можете уже сейчас, в «Конференции».