Экс-министр здравоохранения Башкортостана спрогнозировал, как изменится мир после пандемии

30 Март 2020 2020-03-30T13:45:11+03:00

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Экс-министр здравоохранения Башкортостана Георгий Шебаев поразмышлял над тем, как изменится мир после пандемии коронавируса. Он надеется, что правительства стран понимают: мировая экономика стремительно переживает беспрецедентный кризис.

По мнению кандидата медицинских наук, существующая модель здравоохранения не адекватна вызову сегодняшнего дня. Он отмечает, что с начала века было несколько тревожных «звонков» (SARS, MERS, Эбола), однако ни одна из стран не посчитала нужным увеличить количество реанимационных коек и обучить больше реаниматологов, эпидемиологов и инфекционистов.

– Наверняка это было связано с заботой о деньгах налогоплательщиков. Никто не хотел действовать, больше дискутировали. Теперь же не время для разговоров: правительства стран должны действовать четко и, главное, неотлагательно. Им следует вести самим и всячески поощрять деятельность коммерческих и некоммерческих организаций по разработке вакцины против коронавируса, по созданию доступных методов экспресс-диагностики, по определению доказанных схем эффективной терапии коронавирусной инфекции, – говорит Георгий Шебаев.

Он считает, что вспышка новой инфекции обнажает все слабые стороны современной модели здравоохранения, и уже сейчас очевидно: необходимо принимать судьбоносные меры для управления изменениями в этой области.

– Государство обязано не только сохранить существующие гарантии оказания бесплатной медицинской помощи, но и разработать механизм финансирования медпомощи, исключающий любые ограничения для пациентов по финансовому признаку. В условиях экономического кризиса слабое место системы обязательного медицинского страхования России в том, что ее бюджет формируется за счет налога на фонд оплаты труда. Одна из мер, призванная ограничить рост безработицы, уже озвучена президентом – это снижение социального налога до 15% для некоторых категорий работодателей. Надеюсь, что правительство уже прорабатывает механизм компенсации выпадающих доходов Федерального Фонда ОМС, – говорит кандидат медицинских наук.

Также, по мнению Шебаева, необходим поэтапный переход на лекарственное страхование. Он утверждает: если в стационарных условиях удается обеспечивать пациентов всем необходимым, то после выписки только некоторые категории пациентов имеют право на бесплатное получение лекарств. Таким образом, экономия пациентом собственных средств на покупку лекарств ведет к ухудшению состояния и необходимости повторного проведения дорогостоящего лечения в стационарных условиях.

Экс-министр затронул еще одну важную тему: цифровизацию здравоохранения. По его мнению, пожилым пациентам и больным с хроническими заболеваниями нужны дистанционные консультации врача в сочетании с дистанционным мониторингом жизненно-важных функций.

– Браслеты здоровья – это лишь первый шаг. Уже можно дистанционно мониторировать уровень глюкозы в крови, ЭКГ, АД, насыщение крови кислородом. Быстро ликвидировать дефицит специалистов в амбулаторном звене вряд ли получится, а вот либерализовать требования к телемедицинским консультациям, на базе телемедицинских платформ, можно уже сейчас. Кроме того, необходим формат неврачебных диагностических центров, которые позволят сделать все необходимые исследования и передать данные врачу для заключения с последующим включением его в единую электронную карту пациента, которая хранит все данные о его здоровье на протяжении жизни, – сообщает Георгий Шебаев.

Он также предположил, что экономический кризис окончательно оформит преимущество интернет-торговли перед торговыми центрами. Высвободившиеся торговые площади можно было бы использовать под медицинскую диагностику при некотором смягчении лицензионных требований.

– Основной урок происходящего в мире еще и в том, что как за собственным здоровьем каждому из нас надо следить в течение всей жизни, а не вспоминать про врача только тогда, когда мы заболеваем, так и развитием системы здравоохранения надо заниматься не только перед выборами или тогда, когда наступает демографический спад или пандемия вирусной инфекции. Слишком дорого обходится такая циничная экономия. Все это звучит банально, только вот условия, в которых это все осознается совсем небанальные, – резюмировал Шебаев.

ИСТОЧНИК KP.RU