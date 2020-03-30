2020-03-30T13:15:29+03:00
Происшествия

Тюменец побил друга кочергой

По факту умышленного причинения легкого вреда здоровью
Вадим Бегун
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Тюменец побил друга кочергой.Тюменец побил друга кочергой.Фото: Ольга Крыльцова
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В тюменскую полицию поступила информация о том, что мужчине причинили вред здоровью. На указанный адрес в незамедлительном порядке выехали полицейские, там они и восстановили обстоятельства случившегося.

– Выяснилось, что в день произошедшего в одном из частных домов областного центра произошел конфликт между знакомыми мужчинами. Словесная перепалка перешла в драку. Злоумышленник схватил кочергу и нанес удары по телу потерпевшего. В медицинском учреждении диагностировали легкий вред здоровью, – рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

В ведомстве добавили, что лицо, причастное к преступлению, задержал участковый уполномоченный полиции. Злоумышленником оказался 44-летний безработный житель областного центра.

По данному факту дознанием возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В настоящее время злоумышленник находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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